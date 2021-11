Wszystkich Świętych 2021. Na drogach województwa lubelskiego trwa policyjna akcja „Znicz” Adrianna Romanek

Od 29 października do 2 listopada na drogach w całym kraju trwa policyjna akcja „Znicz”. W tych dniach na ulicach pojawi się więcej patroli, by czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców. W niedzielę (31 października) funkcjonariusze interweniowali 756 razy. Doszło do 3 wypadków oraz 46 kolizji drogowych. Pod wpływem alkoholu podróżowało 17 kierowców.