"Wycisnęliśmy zwycięstwo". Opinie i zdjęcia z meczu Górnika Łęczna z Wisłą Płock

- Mamy fantastyczny wieczór i wszyscy związani z Górnikiem czują dzisiaj sporo satysfakcji – kontynuuje Kamil Kiereś. - Chociaż przegrywaliśmy 0:2, to nie odstawaliśmy od Wisły. W szatni czuć było dzisiaj energię w zawodnikach. Wiedzieliśmy, że musimy szukać przełamania i w jakimś momencie, nawet w tak trudnym, to przełamanie nastąpi.

Goście z Płocka otworzyli wynik spotkania w 14. minucie, za sprawą Damiana Rasaka. Po 10 minutach gry w drugiej połowie prowadzenie podwyższył Mateusz Szwoch. - Mieliśmy na ten mecz swój pomysł i od początku dobrze go realizowaliśmy – twierdzi Maciej Bartoszek. - Wszystko dobrze układało się do stanu 2:0 i powinniśmy spokojnie kontrolować przebieg spotkania, grać konsekwentnie i na koniec cieszyć się z pierwszych punktów na wyjeździe. Ale stało się coś kompletnie dla mnie niezrozumiałego. Odpuściliśmy przeciwnikowi, daliśmy mu zbyt dużo pola i swobody. Zespół Górnika poczuł krew i szansę uzyskania korzystnego wyniku. I do tego dążył – ocenił trener Wisły Płock.