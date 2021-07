Wygrali, ale czy wszyscy zasłużyli na wysokie oceny? Sprawdź noty żużlowców Motoru Lublin za mecz w Toruniu Krzysztof Nowacki

MotoArena została zdobyta, ale nie wszyscy żużlowcy Motoru pojechali na miarę oczekiwań. Lubelskim zawodnikom wystawiliśmy oceny w szkolnej skali 1-6. Przejdź do kolejnych zdjęć i zobacz, czy zgadzasz się z naszą oceną?

Wygraną w Toruniu z Apatorem żużlowcy Motoru praktycznie zapewnili sobie awans do fazy play-off. Lublinianie prowadzili przez większość spotkania na MotorArenie, ale to gospodarze przed ostatnim wyścigiem byli lepsi o dwa punkty. W decydującym momencie skuteczną akcję przeprowadzili jednak liderzy Motoru i zapewnili wygraną za 3 punkty. Czy po zwycięstwie cały zespół zasłużył na wysokie oceny? Wejdź do galerii i przechodząc do kolejnych zdjęć sprawdź, jakie noty wystawiliśmy poszczególnym zawodnikom.