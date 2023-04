Wypadek na skrzyżowaniu ul. Ruskiej, Lwowskiej i Podzamcze. Jedno z aut dachowało

Do zdarzenia doszło w niedzielę (9 kwietnia) ok. godz. 16:00 na rondzie im. Mohyły w Lublinie. Jak poinformował nas dyżurny policji, dwa samochody osobowe zderzyły się ze sobą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że toyota nie ustąpiła pierwszeństwa skodzie, w wyniku czego doszło do wypadku. Wytrącona z toru jazdy skoda dachowała.

Na miejscu interweniowały zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna i policja. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Policjanci, którzy pracują na miejscu zdarzenia, ustalają szczegółowe okoliczności wypadku.