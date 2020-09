Wypoczynek nad Jeziorem Białym. Ostatnie kąpiele przed końcem lata?

Być może to był ostatni tak ciepły weekend, by spędzić go nad wodą. W sobotę było jeszcze słonecznie, ale niedziela już jest z chmurami i deszczem. Byliśmy w sobotę w Okunince nad Jeziorem Białym. Okazało się,że wypoczywających nad wodą było całkiem sporo. Zobacz naszą galerię.