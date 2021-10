„Wyślij kartkę dla Marysi”. Wyjątkowa akcja dla 5-letniej świdniczanki, która walczy ze złośliwym nowotworem mózgu

Apel o wysyłanie kartek i listów dla dziewczynki pojawił się w środę (20 października) na facebookowej grupie wsparcia Marysi w walce z nowotworem, znanej pod hashtagiem #kotekmarysi. Celem akcji jest dodanie otuchy i poprawa humoru zarówno małej wojowniczce, jak i jej rodzinie.

- Wystarczy, ze wyślesz kartkę, list z pozdrowieniami, rysunek (nie tylko autorstwa dzieci). Marysia na razie ma problemy ze wzrokiem, więc preferowane są wersje pisane do przeczytania przez jej tatę - zachęca we wpisie Paweł Czabak. I dodaje: - Sam jako dziecko byłem wiele miesięcy w szpitalu. Listy, kartki z tego czasu mam do tej pory!