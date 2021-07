Wystartował nabór wniosków do programu „Dobry Start”. Po wyprawki szkolne w regionie zgłosiło się już 22 tys. osób

Program „Dobry Start” to jednorazowe wsparcie w kwocie 300 złotych na wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego dla każdego uczącego się dziecka, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje raz w roku na uczniów szkół podstawowych, liceów, szkół policealnych oraz innych placówek edukacyjnych do ukończenia przez nie 20 lat, z kolei na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole - do ukończenia 24. roku życia. Zapomogę można przeznaczyć np. na zakup podręczników, książek, zeszytów czy sprzętów potrzebnych do nauki w szkole.

- Te 300 złotych pozwala wspomóc polskie rodziny, niezależnie od dochodu, w zakupach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Niewątpliwie jest to ważny element wsparcia polskich rodzin, polityki prorodzinnej – powiedział podczas środowej konferencji prasowej Lech Sprawka, wojewoda lubelski i podkreślił, że z „Dobrego Startu” skorzystało już wiele osób, bo podczas trzech edycji programu konta rodzin z województwa lubelskiego zasiliły łącznie 228 mln złotych.