Z Chojnic wracają bez punktów. Górnik na dnie

Dla obu drużyn mecz 7. kolejki miał podwyższone znacznie. Zarówno Górnik jak i Chojniczanka przed tym pojedynkiem legitymowały się bilansem 0-3-3. To przekładało się na miejsca w strefie spadkowej.

Pierwsze pół godziny gry do najciekawszych nie należało. Jednak na kwadrans przed przerwą zmieniło się to za sprawą ładnej akcji prawą stroną w wykonaniu gospodarzy. Kamil Mazek na wysokości pola karnego przełożył Dawida Tkacza, po czym dośrodkował piłkę na drugi słupek bramki strzeżonej przez Macieja Gostomskiego. Głową piłkę do środka zgrał Patryk Tuszyński, a tę z najbliższej odległości do siatki skierował Tomasz Mikołajczak (1:0).

To nieco napędziło miejscowych, ale z trafienia tuż przed zejściem do szatni cieszyli się przyjezdni. Dalekim wyrzutem futbolówkę w pole karne zespołu z Chojnic posłał Damian Zbozień. Piłkę przedłużył Marcin Biernat, a na gola zagranie zamienił Łukasz Grzeszczyk (1:1). Przy takim rezultacie zespoły udały się do szatni.