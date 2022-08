Z medalami u marszałka. W Lubartowie zbliża się nie jesień, a kolarska wiosna

W połowie lipca Yakovlev sięgnął po brąz ME, które odbywały się w Portugalii. Medal wywalczył w wieloboju, tzw. omnium. W drugiej połowie sierpnia zawodnik Boras Lewart Team udał się na MŚ do Izraela.

– Daniil do Tel-Awiwu jechał po złoto. W swoim koronnym wieloboju (tzw. omnium – przyp. red.) prowadził, ale w trzeciej konkurencji upadł i ostatecznie skończył na 5. miejscu. Gdyby nie to pewnie byłoby złoto – mówi trener i dyrektor sportowy, Paweł Staszczak.

Złota nie było, ale były dwa srebra. Pierwsze z nich w scratchu, czyli wyścigu ze startu wspólnego (co ciekawe, mistrzem świata juniorów został Polak, Dominik Ratajczak). Po raz kolejny na zawodnik Lewarta na podium stanął w rywalizacji dwójkowej (tzw. madisonie). Ukraiński duet Valentyn Kabashnyi/Daniil Yakovlev był drugi.

– Od początku roku wykonaliśmy wiele ciężkiej pracy. Po mistrzostwach Europy moim celem było jak najlepsze przygotowanie się do mistrzostw świata, a szczególnie do konkurencji olimpijskiej, czyli madisona. Ten medal właśnie z tego powodu smakuje lepiej – wyjaśnia 17-letni Ukrainiec. – Teraz chciałbym polecieć na szosowe mistrzostwa świata do Australii. Właśnie na tę odmianę kolarstwa chciałbym postawić. To właśnie tu jest organizowanych więcej wyścigów oraz po prostu są w niej większe pieniądze niż w kolarstwie torowym – dodaje.