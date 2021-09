"Zagraliśmy, jak w sparingu. A to już jest liga" - trener Pszczółki Startu Lublin, David Dedek ocenia mecz z Anwilem Włocławek

- Zagraliśmy, jakby to był jeszcze okres przygotowawczy, a to jest już liga i nie możemy grać w ten sposób – podkreśla szkoleniowiec. - To efekt tego, że niektórzy zawodnicy późno do nas dołączyli, kontuzji Dorona oraz tego, że Quenton zaczął z nami trenować dopiero w poniedziałek. W obronie i w ataku były sytuacjie, w których zawodnicy nie czuli się nawzajem i popełnialiśmy proste błędy.

Obrona Startu nie stwarzała większych problemów rywalowi, który również grał na przeciętnym poziomie. - Przy zmianach w obronie szwankowała komunikacja między zawodnikami. Zazwyczaj jeden z dużych graczy Anwilu za długo zostawał sam i dobrze to wykorzystywali. Na pewno dużo pracy przed nami, bo w taki sposób nie możemy grać – twierdzi szkoleniowiec czerwono-czarnych.

Koszykarze Pszczółki Startu w meczu z Anwilem trafiali rzuty z gry ze średnią tylko 36-procent. - Nie kreowaliśmy sobie pozycji do rzutów. W ataku byliśmy bardzo pasywni i z tego powodu nie mieliśmy otwartych rzutów. Trafialiśmy na słabej skuteczności, bo te rzuty były wymuszone, a nie wypracowane. Nie chcemy grać w ten sposób. Chcemy, żeby jeden drugiemu kreował pozycje, a wtedy skuteczność będzie wysoka. Ale, żeby tak było, to musimy mocniej atakować, a tego nie robiliśmy – podkreśla David Dedek.