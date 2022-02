Zamość. Kijkowe ferie z instruktorem nordic walking

Spotkania zaplanowano na zamojskim Rynku Wielkim 19 i 26 lutego. Będą się rozpoczynać w tych dniach o godz. 12, 15 i 18. Zbiórkę zaplanowano przy zabytkowych, monumentalnych schodach prowadzących do Ratusza.

Co należy przygotować? „Prosimy zabrać ze sobą kijki do nordic walking oraz dobry humor. Każdy trening potrwa ok. godziny. Udział bezpłatny” – czytamy w komunikacie, który został przysłany do naszej redakcji.