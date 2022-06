Zmiany na ławce pierwszoligowych rezerw Startu

W minionym sezonie pod jego wodzą Start Lublin U19 sięgnął po srebrne medale mistrzostw Polski, przegrywając w finale z drużyną z Poznania 70:78. Wicemistrzostwo jest wynikiem historycznym. Współtwórcą tego osiągnięcia obok trenera Paszka jest również Marcin Ciećko. Duet ponownie powalczy o sukces, ale tym razem w koszykówce seniorskiej, bo Ciećko w roli asystenta także będzie pracował w zespole pierwszoligowym.

Do sezonu 21/22 za rezerwy odpowiadał Przemysław Łuszczewski. W ramach swoich obowiązków był jednocześnie asystentem trenera pierwszego zespołu. Przed rokiem wywalczył awans do Suzuki 1. Ligi, którą zakończył tuż za strefą play-off. Uznać należy to za bardzo dobry wynik. Szczególnie, że co jest rzeczą naturalną priorytetem była drużyna ekstraklasowa, zatem zawirowania w składzie, który prowadził na parkietach Suzuki 1. Ligi były spore.

Szkoleniowcem AZS UMCS Start II Lublin, a wcześniej AZS UMCS Lublin był od początku istnienia drużyny, czyli od 2013 roku, jeszcze jako grający zawodnik.