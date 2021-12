Zobacz zdjęcia i wypowiedzi po meczu PGNiG Superligi Handball Stal Mielec – Azoty Puławy

Robert Lis (trener Azotów Puławy):

Myślę, że zagraliśmy poprawne zawody. Wiedzieliśmy przed tym meczem, że Mielec jest w trudnej sytuacji, będzie walczył u siebie, starając się spróbować wygrać to spotkanie. Gospodarze próbowali agresywnej obrony i na początku mieliśmy trochę z tym problemów, ale ogólnie tak ten mecz powinien wyglądać.

Łukasz Rogulski (zawodnik Azotów Puławy):

Moim zdaniem mecz mógł się podobać. Mielec starał się jak mógł, wyszedł wyżej w obronie, ale spodziewaliśmy się tego, że tak mogą zagrać. Na pewno mamy parę rzeczy do poprawy, w tym skuteczność, jednak najważniejsze są trzy punkty i to, że wracamy do Puław z wygraną. Gospodarze niczym specjalnym nas nie zaskoczyli, może poza tym, że całe 60 minut biegali, a to oznacza, że są dobrze przygotowani fizycznie do sezonu.