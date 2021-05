Zoo w Zamościu. Majówkowe lenistwo zwierząt. Zobacz zdjęcia Łukasz Kaczanowski

Ogród Zoologiczny w Zamościu to 312 gatunków zwierząt i blisko 14 hektarów powierzchni. Choć pogoda w majówkę 2021 roku pozostawiła wiele do życzenia, to prawdą jest, iż zwierzętom też należy się lenistwo. Jak wyglądał początek maja w zoo, które od 1918 roku jest otwarte dla mieszkańców województwa lubelskiego? Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.