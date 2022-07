Zostać miała i została. Pszczółka ogłasza skład no nowy sezon

Nie jest to zaskoczenie. 21-letnia zawodniczka ma nadal ważny kontrakt, który podpisała z drużyną lubelską przed startem ubiegłego sezonu. Przedłużyła wtedy podpisaną rok wcześniej umowę o kolejne dwa lata.

Rozgrywki 2022/2023 będą jej trzecimi w zielono-białych barwach. Do klubu dołączyła w 2020 roku z pierwszoligowego SMS-u Łomianki. To właśnie w Lublinie, pod okiem trenera Krzysztofa Szewczyka, debiutowała na poziomie ekstraklasy. Przebojowa skrzydłowa, mogąca występować też na pozycji rzucającej, szybko zadomowiła się w nowej drużynie. W pierwszym sezonie na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet spędziła nieco ponad 283 minuty (zdobywając średnio 4.2 punktu na mecz), w kolejnym zdecydowanie więcej, bo przeszło 517 minut (zapisując na swoim koncie średnio 5.2 punktu na spotkanie). Do tego doszły występy w zmaganiach EuroCup.

Rola Kośli w drużynie była stawała się zdecydowanie większa, ale nie omijały jej kłopoty zdrowotne. Wspólnie z koleżankami w kwietniu sięgnęła po historyczne wicemistrzostwo Polski.