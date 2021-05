Żużel niczym scrabble, czyli perturbacje Motoru Lublin w Zielonej Górze w meczu z Falubazem

To właśnie Mikkel Michelsen był największym pechowcem meczu w Zielonej Górze. Chociaż widać było, że dysponuje szybkim motocyklem, to aż trzy razy przy jego nazwisku znalazła się litera D. A w dwóch przypadkach również chodziło o pęknięte dętki.

Gdy na Twitterze wywiązała się dyskusja o powody tak wielu defektów, Marcin Majewski, dziennikarz komentujący mecze PGE Ekstraligi dla nSport+, napisał: „Good question. @MichelsenRacing king of defects”. Określenie „Król defektów” nie spodobało się Duńczykowi, który jeszcze przed zakończeniem spotkaniu odpisał dziennikarzowi, że być może on jest królem głupoty - „Maybe you are king of being stupid!?”.