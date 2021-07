Żużlowcy Motoru Lublin w weekend powalczą o tytuły mistrza Europy i Polski

Sobotnie zawody na torze w Rybniku zakończą tegoroczny cykl Speedway Euro Championship. Po trzech rundach w klasyfikacji generalnej prowadzą Mikkel Michelsen oraz Piotr Pawlicki. Obaj zgromadzili po 39 punktów. Tylko dwa punkty mniej ma drugi z Duńczyków, Leon Madsen.

- Cieszę się, że udało mi się nadrobić stracone punkty. Już czekam na sobotnie zawody. Odbędą się w miejscu gdzie mieszkam i które kocham. Na trybunach będzie moja rodzina i przyjaciele. Z pewnością kibice będą mnie wspierać – mówi Michelsen, który od kilku lat mieszka w Rybniku.

We wcześniejszych rundach żużlowiec Motoru zajął czwarte miejsce w Bydgoszczy, w Guestrow nie zdołał awansować do biegu finałowego, a w Gdańsku był już najlepszy i wygrał. - To będą niezwykle zacięte zawody. Jeśli ludzie myślą, że w Gdańsku było ostro, to w Rybniku zobaczą prawdziwe widowisko. Jestem tego pewien – dodaje Michelsen.