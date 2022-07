Zwolnienia z wf-u tylko od „specjalisty”? Nie tędy droga – twierdzi lekarz rodzinny

Z lekcji wychowania fizycznego długoterminowe zwolnienie lekarskie ma 30 proc. uczniów. Żeby ten procent „radykalnie” zmniejszyć, od września nie będą mogli ich wystawiać lekarze rodzinni.

– Kiedyś to już tak funkcjonowało – przypomina Piotr Choduń. Oprócz tego, że jest miejskim radnym, od 30 lat prowadzi zajęcia wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 1 na Podwalu w Lublinie. – Tamte zasady na pewno utrudniały łatwe unikanie wf-u, bo zwolnień nie dało się dostać w prosty sposób. Kiedy zaczynałem pracę jako nauczyciel, niećwiczących było dosłownie kilkoro. Z czasem ta liczba się zwiększała. Myślę, że teraz dochodzi do 15-17 proc.

Dlaczego w dobie mody na bycie fit, praktykowanie jogi i popularności sportu Roberta Lewandowskiego uczniowie nadal nie chcą ćwiczyć na wf-ie?

– Chodziłam w swoim życiu do czterech szkół i w każdej wf był okropny – twierdzi Alicja, która od września będzie uczyła się w trzeciej klasie jednego z lubelskich ogólniaków. Sama za sportem nie przepada, ale na wf-ie ćwiczy prawie zawsze. – Mam wrażenie, że żadnemu z nauczycieli nie chce się „porządnie” prowadzić lekcji, więc najczęściej dostajemy piłkę do siatkówki albo koszykówki i możemy robić z nią, co chcemy, tylko musimy być przy tym w miarę cicho. Zwolnienia ma przynajmniej 25 proc. mojej klasy: albo od lekarza, albo od rodziców wypisywane na każde zajęcia – dodaje.