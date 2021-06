Życzenia imieninowe dla Piotra i Pawła [29 czerwca]. Dziś są imieniny Piotra i Pawła, złóż życzenia! Wierszyki imieninowe i sms [29.06.2021]

Życzenia na imieniny Piotra i Pawła. Imię Piotr - skąd się wzięło?

Piotr to imię pochodzące z Nowego Testamentu. W języku greckim „petra” oznacza „skała”. To jedno z pierwszych imion chrześcijańskich, którego pierwszym posiadaczem był św. Piotr Apostoł. Imię to nadał mu Jezus Chrystus – wcześniej Piotr nazywał się Szymon.

W Polsce imię Piotr zostało zapożyczone z łaciny, w której brzmi: Petrus. Jego pierwszy zapis możemy spotkać w Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku. Imię Piotr przez lata było w Polsce bardzo popularne, a świadczą o tym liczne zapisy jego różnych form, a przede wszystkim zdrobnień. Popularne przez wieki, imię Piotr popularne jest i dziś.

Imię Piotr w Polsce noszą m.in.:

Piotr Adamczyk

Piotr Bałtroczyk

Piotr Fronczewski

Życzenia imieninowe dla Piotra i Pawła. W imieniny Piotra i Pawła spraw im przyjemność

Z uwagi na to, jak często wypadają imieniny Piotra i Pawła, mamy sporo okazji na to, by złożyć im życzenia imieninowe. Wspólne imieniny Piotra i Pawła, które są zarazem najpopularniejsze wypadają jednak 29 czerwca i na pewno będzie to bardzo miłe, jeśli tego dnia złożymy im życzenia, dlatego warto wysłać im w dniu ich święta choć krótki SMS! Jeśli nie masz pomysłu na to, jak złożyć życzenia znanemu ci Piotrowi czy Pawłowi, zobacz przygotowane przez nas gotowe wierszyki, życzenia imieninowe dla Piotra i Pawła.