100 wpływowych kobiet Lubelszczyzny. Poznajcie jedną z nich

Praca w ogrodzie i krótkie wycieczki po regionie są tym, co odpręża Bernardę Machniak, przewodniczącą Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, a na co dzień pracownika łukowskiego szpitala. Chociaż sama wie, że praca jaką wykonuje nie należy do najłatwiejszych, to przyznaje że nie zawsze ma czas na rozmyślanie o tym – Jest to praca wymagająca poświęcenia, czasem również ponad własne siły. Nie zawsze mamy czas na refleksję, co do wartości naszych działań zawodowych – zdradza Bernarda Machniak.

100 wpływowych kobiet

Listę stu Wpływowych Kobiet Lubelszczyzny ułożyło Kolegium Redakcyjne "Kuriera Lubelskiego". Są wśród nich panie, które odnoszą wielkie sukcesy w biznesie, są kobiety, które prowadzą fundacje i stowarzyszenia, działaczki społeczne, polityczne i samorządowe, a także przedstawicielki świata kultury, nauki i sportu. Każda z pań ma na swoim koncie osiągnięcia i zasługi dla naszego regionu, obok których nie można przejść obojętnie.

Głosami Czytelników zostały wybrane najbardziej wpływowej kobiety naszego regionu oraz główna laureatka - Wpływowa Kobieta Lubelszczyzny 2020. Tytuł ten otrzymała właśnie Magdalena Chrościńska- Krawczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej, która zdobyła 2666 głosów naszych czytelników. Zdobyte głosy stały się również przepustką do ogólnopolskiego finału akcji, gdzie Magdalena Chrościńska- Krawczyk zajęła 4 miejsce (4710 głosów).