18 dni czekania kierowców tirów na wyjazd z Polski na Ukrainę

Jak zakomunikowała lubelska IAS, w 8-dniowej kolejce do przejścia granicznego w Hrebennem stoi ok. 950 tirów. Na wyjazd z kraju przez przejście w Dorohusku czeka ok. 1,8 tys. pojazdów, a czas oczekiwania na odprawę to ok. 18 dni.

W normalnych warunkach - podała IAS - szacunkowy czas oczekiwania takiej liczby pojazdów na odprawę w Hrebennem wynosiłby 86, a w Dorohusku – 60 godzin.

Trwający od 6 listopada protest przewoźników przed przejściem w Dorohusku został rozwiązany w ubiegłym tygodniu przez wójta gminy Wojciecha Sawę. Jednocześnie przewoźnicy złożyli kolejny wniosek o nowe zgromadzenie od 18 grudnia do 8 marca, które wójt również zakazał. Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił tę decyzję wójta i w poniedziałek protestujący powrócili na granicę.

Jednocześnie trwa protest przed przejściami granicznymi w Hrebennem (woj. lubelskie) i Korczowej (woj. podkarpackie), gdzie przewoźnicy przepuszczają kilka aut na godzinę.