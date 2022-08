200 osób w kolejce do rejestracji. To pacjenci przychodni Farmed zapisują się do lekarzy specjalistów

Wczoraj (środa) rekordzistą był pan Tomek – żeby zapisać żonę do endokrynologa, przyszedł pod drzwi już o piątej rano, czyli trzy godziny przed otwarciem przychodni.

– Telefonicznie się nie da. Jak pani zadzwoni, jest pani 18. Później dochodzi do numeru trzeciego czy drugiego i połączenie się rozłącza. I znowu pani dzwoni, czeka 20 min i jak się pani doczeka, to już nie ma miejsca – tłumaczy.

Około godz. 7:30 był jedną z 50-ciu osób, które stały w kolejce. Ale we wtorek ogonek był jeszcze dłuższy.

Oczekujący pacjenci podkreślają, że sytuacja wygląda tak co miesiąc, kiedy są ogłaszane zapisy do lekarzy specjalistów.

– W listopadzie lekarz powiedział, żebym przyszedł za trzy miesiące. Do tej pory nie byłem, bo nie udało mi się zapisać – mówi jeden z panów stojących na końcu kolejki. Według pacjentów z początku ogonka szansa na to, że uda mu się zapisać, jest znikoma. Co więc będzie, jeśli zabraknie dla niego numerka? – Nic nie będzie. Prywatnie na pewno są miejsca – odpowiada.