29-latka słono zapłaci za pośpiech. Nie pomogło tłumaczenie, że śpieszy się do pracy

We wtorek (29 sierpnia) policjanci z drogówki puławskiej w miejscowości Góry zatrzymali do kontroli 29-latkę, która prowadziła pojazd marki citroen. Kobieta nie dostosowała prędkości do obowiązujących ograniczeń. Przez obszar zabudowany jechała 113 km/h.

- W rozmowie z mundurowymi kobieta przyznała, że śpieszy się do pracy, do Warszawy. Nie spotkało się to ze zrozumieniem ze strony funkcjonariuszy, którzy nie raz podczas służby spotkali się z tragicznymi skutkami takiego pośpiechu na drodze - przekazała komisarz Ewa Rejn - Kozak, rzecznik prasowy KPP Puławy.

29-latka straciła prawo jazdy na 3 miesiące oraz została ukarana mandatem w wysokości 2000 tysiąca złotych i otrzymała 14 punktów karnych.