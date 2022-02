367 tysięcy osób przyjechało do Lublina w 2021 r. Dużo? To o prawie 18 procent mniej niż rok wcześniej Artur Jurkowski

Do Lublina najczęściej „wpada” się na jeden dzień. I są to osoby głównie z woj. lubelskiego lub Mazowsza. Po co? Żeby zobaczyć pl. Litewski, Stare Miasto, zamek. W 2021 do Lublina przyjechało łącznie ponad 367 tys. osób, czyli o prawie 18 proc. mniej niż rok wcześniej. Wzrosła za to liczba osób z zagranicy, którzy pojawili się w Lublinie, wśród nich najwięcej jest Ukraińców.