3.liga: Pierwsza porażka Orląt na wyjeździe. Avia ratuje remis

Dzień wcześniej piłkarze z Radzynia Podlaskiego obserwowali z trybun mecz krajowej elity, w którym Cracovia przegrała przed własną publicznością z Radomiakiem 1:2, tracąc punkt w doliczonym czasie gry. Niestety radzynianie nie poszli tą dobrą ścieżką. Inna sprawa, że ekipa gospodarzy była wzmocniona aż dziewięcioma piłkarzami, właśnie z pierwszej drużyny z Grodu Kraka.

Katem Orląt okazał się Jakub Myszor, kompletując hatricka. Zawodnik ten dzień wcześniej grał pół godziny w starciu z drużyną z Radomia. – Rezerwy Cracovii to zdecydowanie najlepszy zespół przeciwko, któremu graliśmy. Piłkarsko nie widziałem tak dobrze grającej ekipy – mówi Raszyński. – Przegraliśmy zasłużenie, ale szkoda, że straciliśmy bramki w taki sposób". Co prawda, rywala nas nie "rozklepali", przetrwaliśmy najtrudniejsze sytuacje. Przydarzyły nam się indywidualne błędy, był brak koncentracji. Głowy do góry, jeszcze wiele meczów przed nami. Były też pozytywy, ponieważ stworzyliśmy sobie kilka niezłych sytuacji.