53-latka z powiatu biłgorajskiego dała się nabrać ,,ekspertowi". Straciła 50 tysięcy złotych

Wczoraj (20 września) do biłgorajskich policjantów zgłosiła się 53-letnia kobieta, która poinformowała, że została oszukana. Z relacji kobiety wynikało, że pod koniec czerwca na jej numer komórkowy zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik firmy zajmującej się kryptowalutami. Wmówił poszkodowanej kobiecie, która nigdy nie inwestowała w kryptowalutę, że ma zarobione pieniądze w kwocie 140 000 złotych, ale żeby mogła je odebrać, musi włożyć wkład własny o wysokości 50 tysięcy złotych.

Kiedy 53-latka powiedziała, że nie ma takiej sumy, oszust zachęcił ją do zaciągnięcia pożyczki. Następnie powiedział, żeby podała mu swój adres mailowy, na który on wyśle link do aplikacji, która usprawni cały proces. Kobieta ściągnęła podesłany program, dzięki której fałszywy ,,ekspert" zyskał zdalny dostęp do jej urządzenia. Polecił jej również, żeby zalogowała się do swojego banku - co kobieta zrobiła.