73. rocznica „Cudu lubelskiego”. Przez miasto przeszła uroczysta procesja [ZDJĘCIA] Łukasz Kaczanowski

Tłum wiernych zebrał się w Lublinie podczas uroczystości upamiętniających 73. rocznicę „Cudu Lubelskiego”. To odwołanie do wydarzenia z 3 lipca 1949 r., kiedy to na obrazie Matki Bożej w archikatedrze lubelskiej pojawiły się krwawe łzy. Obchody związane z tą rocznicą odbyły się wieczorem w niedzielę (3 lipca) na placu katedralnym. Homilię wygłosił ks. bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Po mszy świętej sprzed archikatedry wyruszyła uroczysta procesja. Wierni przeszli ulicami: Królewską, Lubartowską, Świętoduską, Krakowskim Przedmieściem, Królewską i wrócili na plac katedralny. Całość uroczystości zakończyła się apelem jasnogórskim. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia.