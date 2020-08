Agresywny kierowca na jednym z osiedli w Puławach. Groził spaleniem domu

W tym tygodniu dyżurny puławskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kierowcy samochodu, który porusza się zbyt szybko i niebezpiecznie po jednym z osiedli.

Zaniepokojony 64-letni mieszkaniec osiedla wyszedł przed dom by sprawdzić co się dzieje. Wtedy młody kierowca zatrzymał się i zaczął wyzywać mężczyznę. Następnie zaczął szarpać go za ubranie by ostatecznie grozić spaleniem domu.

Zastraszony starszy mężczyzna postanowił powiadomić policję. Funkcjonariusze zatrzymali 24-latka z Puław. Przyznał, że doszło do awantury z 64-latkiem, który nie rozumie specyfiki szybkich samochodów.

Młody kierowca usłyszał trzy zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Grozi mu kara 2 lat pozbawienia wolności.