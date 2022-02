Anna Bodys z Rejowca, mama dwójki dzieci zachorowała na raka. Trwa zbiórka. Potrzebna pilna pomoc

Choroba przyszła nagle. Dla tej rodziny 18 stycznia świat przewrócił się do góry nogami. To był zwykły dzień w pracy, 31-letnia Anna nie spodziewała się, na jaką próbę wystawia ją los. Błysk w oku, SOR i lekarze, którzy nie wiedzą, co jej jest. Dopiero szukanie przyczyny neurologicznej dało wynik, który zmienił życie młodej mamy i żony w pole walki.

– Tomografia wykazała, że Ania przeszła udar. Dwa dni później, po wykonaniu rezonansu magnetycznego, doszła kolejna diagnoza – znacznie gorsza. Taka, która paraliżuje i nie pozwala złapać tchu. Guz mózgu – mówi mąż Anny, Bartosz Bodys.

Trzycentymetrowy guz znajdujący się na lewym płacie potylicznym, skąpodrzewiak II stopnia złośliwości. Jedyną opcją, jest operacja u specjalisty w Kluczborku. Tylko tam możliwy będzie zabieg podczas którego, nie dojdzie do uszkodzenia mózgu.