„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 mln zł

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie ustawy o Funduszu Solidarnościowym ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.

Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Karty zgłoszenia do Programu będzie można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, jako realizatora Programu, po przyznaniu przez Ministra środków z Funduszu Solidarnościowego. O terminie przyjmowania zgłoszeń do Programu poinformujemy na stronie internetowej MOPS. - Urząd Miasta Biała Podlaska