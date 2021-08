Atak na biuro poselskie PiS w Lublinie. Na drzwiach można zobaczyć jajka, pomidory i spray

- Jak przechodziłam obok około godziny 7 rano to miałam wrażenie, że to jest raczej świeże. Było widać, że drzwi są jeszcze mokre po pomidorach - mówi nam Czytelniczka.

Zniszczona została część elewacji oraz drzwi. Po lewej stronie od drzwi był napis "zdrajcy", a na nich 8 gwiazdek. Całość została obrzucona jajkami i pomidorami.

Lubelska policja otrzymała zgłoszenie przed 7 rano. Wkrótce pojawili się na miejscu: - Zabezpieczaliśmy ślady, przeglądamy monitoring - mówił kom. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Na razie nikt nie został zatrzymany. Co grozi za tego typu zachowanie? - Wszystko zależy od oszacowania strat. Jeżeli wyniosą one więcej niż 500 zł, to podejrzanemu grozi nawet do 5 lat więzienia - mówi kom. Gołębiowski.