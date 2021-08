Czas „ładowania akumulatorów” w trudnych czasach. Pątnicy wyruszyli na Jasną Górę. Zobacz obszerną fotorelację z pierwszego dnia wędrówki KS

Z pieśnią na ustach wyruszyli uczestnicy 43. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pierwszego dnia wędrówki pątnicy pokonali 40 km i szczęśliwie dotarli do Chodla. Choć nie był to najłatwiejszy dzień to atmosfera wśród pielgrzymów jest radosna. Co działo się na trasie? Zobacz obszerną fotorelację. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.