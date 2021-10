Atak największym problemem beniaminka, LUK Lublin, na starcie rywalizacji w PlusLidze

Na inaugurację rozgrywek LUK przegrał w hali Globus z mistrzem kraju, Jastrzębskim Węglem 1:3, a tydzień później na wyjeździe ze Ślepskiem Malow Suwałki 0:3. - Początki zawsze są bardzo ciężkie. W pierwszym meczu zagraliśmy lepiej, niż w drugim. Spotkanie w Suwałkach kompletnie nam nie wyszło. Rywale mieli bardzo dużą przewagę w ataku - przyznaje szkoleniowiec.

Po dwóch seriach spotkań lubelski zespół notuje najsłabszy atak w PlusLidze. Trener Daszkiewicz podkreśla, że te problemy nie są konsekwencją słabego przyjęcia. - Jeżeli chodzi o przyjęcie, to nie mamy z tym większych kłopotów. To był właściwie jedyny element, w którym wyglądaliśmy lepiej od Suwałk. Nie potrafiliśmy jednak tego przełożyć na skuteczny atak. Naszą największą bolączką jest wyprowadzenie własnego ataku, czy to po przyjęciu, czy przy kontrataku. Tutaj mamy duże problemy - twierdzi Dariusz Daszkiewicz.