Bakterie w wodzie. Tysiące ludzi bez wody. "Woda warunkowo nadaje się do spożycia"

We wtorek (29 sierpnia) inspektorat sanitarny poinformował o występowaniu bakterii coli w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wola Wereszczyńska. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości:

Według zaleceń inspektoratu woda nadaje się warunkowo po przegotowaniu.

- Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet - brzmi komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie.