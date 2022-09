Bankowy lider wspierania transformacji energetycznej

Kolejne transakcje finansujące OZE

Bank w 2020 roku rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w której ramach zawiera nowe transakcje finansujące OZE. Efektem tego jest zawarcie w maju tego roku umowy współfinansowania przez PKO Bank Polski budowy największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i w tej części Europy. Farma Zwartowo ma powierzchnię 300 ha i jest zlokalizowana na Pomorzu, w powiecie wejherowskim. Farma zostanie wybudowana przez niemiecką firmę Goldbeck Solar we współpracy z polską spółką Respect Energy. Kwota finansowania kolejnej fazy inwestycji wynosi 635 mln zł. Udział PKO Banku Polskiego to 1/3 tej kwoty. Farma docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych.