Bartłomiej Pelczar, rozgrywający Pszczółki Startu Lublin: Będziemy atakować mistrzostwo Polski

Trener zapowiedział, że w tym sezonie będziesz dostawał więcej minut. Jak się czujesz przed tym wyzwaniem?

Tak, od początku było powiedziane, że mam być drugą „jedynką”. Ta rola bardzo mi się podoba. Każdy koszykarz pracuje po to, żeby mieć coraz więcej minut na boisku. Teraz tylko ode mnie zależy, czy to wykorzystam. Przepracowałem całe lato, siedziałem w hali i mam nadzieję, że w sezonie to zaprocentuje. Liczę, że zyskam większą pewność siebie.

Ta pewność będzie chyba bardzo potrzebna, bo w ostatnim sezonie grałeś niewiele?

Przydadzą się także występy w pierwszej lidze, żebym grał ważniejszą rolę i nabrał tej pewności. Myślę, że umiejętnościami nie będę odstawał i pokażę się z dobrej strony.

Większość składu drużyny, to zawodnicy, których już dobrze znasz. To będzie pomocne?

Tak, na pewno pomoże. Tweety Carter jest naprawdę super kolegą. Bardzo dużo mi podpowiada, nigdy nie złości się na moje decyzje. Zawsze tylko tłumaczy mi, co lepiej powinienem robić. Myślę, że taka pierwsza „jedynka”, jak Tweety, jest jak złoto dla mnie. Pozostaje mi tylko z tego korzystać.