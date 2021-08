Tweety Carter (Pszczółka Start Lublin): Sezon na pewno będzie bardzo ciekawy

Myślisz, że możecie powtórzyć tak dobry sezon, jak ten 2019/2020? Mieliśmy wspaniały sezon, cieszyliśmy się wspólną grą i tym, co udało nam się zrobić. Nie chcę jednak za bardzo żyć przeszłością. Przed nami nowy sezon , drużyny w lidze są mocne, a my chcemy kontynuować naszą pracę i być coraz lepsi. Dobrze przygotować się do sezonu, który rozpoczniemy 2 września.

Jak czujesz się po powrocie do lubelskiej drużyny? Cieszę się bardzo, że wróciłem. Czuję się, jak w domu. Spotkałem się z chłopakami, z którymi grałem poprzednio. Dlatego z niecierpliwością czekam na sezon. Będzie on na pewno bardzo ciekawy.

W sparingach nie idzie wam jednak za dobrze. Co jest teraz waszym największym problemem?

Sparingi, to kluczowe słowo. Jeśli wygralibyśmy wszystkie mecze sparingowe, ale potem nie wygrywali w lidze, to jakie znaczenie miałyby te spotkania? Przygotowania do sezonu służą pracy, uczeniu się nawzajem, ćwiczeniu taktyki, którą wprowadza trener. Temu służy ten czas. Na razie jedne drużyny grają lepiej od innych, nam nie powiodło się w ostatnich sparingach, ale to nie świadczy o naszym miejscu w lidze. Sezon jeszcze się nie rozpoczął. Znam wiele zespołów, które przegrały wszystkie mecze sparingowe, a później wygrały ligę. Oczywiście, że musimy grać lepiej, ale jestem pewien, że będzie dobrze.