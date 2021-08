Bezpieczeństwo narodowe na zamojskiej UPZ. Absolwenci uzyskają tytuł magistra

W województwie lubelskim trwa kwalifikacja wojskowa. Ma do niej przystąpić ponad 18,5 tys. osób

Po prawie półtorarocznej przerwie związanej z pandemią, powrócono do przeprowadzania kwalifikacji wojskowej. W województwie lubelskim rozpoczęła się ona 9 sierpnia i potrwa do 19 listopada. W tym roku jest ona szczególna, bo obejmuje dwa roczniki. Łącznie przystąpi do niej ponad 18,5 tys. 18- i 19-latków.