„Bezpieczny autokar - ferie 2022”. Minister Czarnek i Główny Inspektor Transportu Drogowego apelowali o bezpieczne spędzanie czasu wolnego

W sobotę (12 lutego) na placu Zamkowym w Lublinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura, podczas której apelowano o zachowanie zasad bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych, także na drogach.

- Działania kontrolne w ramach akcji „Bezpieczny autokar” inspektorzy prowadzą od połowy stycznia. Do tej pory skontrolowano blisko pół tysiąca autokarów. Większość kontroli kończy się bez żadnych zastrzeżeń. W 15 przypadkach inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów, to ok. 3 proc. wszystkich kontroli, a tylko w 3 przypadkach wydano zakazy dalszej jazdy – tak o dotychczasowych działaniach inspektorów ITD mówił Alvin Gajadhur.