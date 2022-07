Biała Podlaska: 78-latek stracił 120 tys. zł. Myślał, że inwestuje w akcje Orlenu

Sprawa wyszła na jaw w miniony poniedziałek (18.07), kiedy senior zgłosił się do terespolskiego komisariatu. Mężczyzna oświadczył, że pod koniec czerwca znalazł stronę internetową reklamującą inwestycje finansowe promowane przez Orlen. 78-latek zainteresował się ofertą i zalogował się na portalu, tym samym podając oszustom swoje dane kontaktowe.

Jak wynika z relacji pokrzywdzonego, skontaktowano się z nim już następnego dnia. 78-latek wielokrotnie rozmawiał z mężczyzną, który podawał się za maklera giełdowego - w trakcie tych rozmów, oszust dowiedział się jakimi środkami dysponuje senior. Następnie namówił go do zainstalowania na swoim telefonie oraz komputerze programu do zdalnej obsługi tych urządzeń, które pokrzywdzony miał otwierać po każdej rozmowie inwestycyjnej.