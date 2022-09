Biała Podlaska. Podawał się za prezesa zarządu i chciał przelewu na niemal 180 tys. zł - nowa metoda wyłudzaczy

We wtorek (13 września) do bialskiej komendy zgłosił się prezes zarządu jeden z bialskich firm. Mężczyzna poinformował, że nieznany sprawca chciał dokonać oszustwa na szkodę firmy. Manipulator skontaktował się mailowo z księgową prezesa i poprosił o wykonanie przelewu na kwotę prawie 180 tys. zł. Kobieta była przekonana, że mail został wysłany przez przełożonego - jego nazwisko pojawiło się w oknie adresowym.

Sprawca ustalił jaką gotówką dysponuje firma, podał dane do przelewu i poprosił o potwierdzenie zrealizowanej dyspozycji. Pracownica wykonała transakcję i osobiście powiedziała o tym prezesowi. To pozwoliło na szybką reakcję pracownika banku, który zablokował transfer pieniędzy. Policja szuka teraz oszustów.

-„Businnes Email Compromise” to nowy typ oszustwa wykorzystywany przez sprawców i skierowany do pracowników firm i instytucji. By nie paść jego ofiarą pamiętajmy by na prośby otrzymane w postaci wiadomości email zawsze odpowiadać korzystając z posiadanych danych teleadresowych. Nie odpowiadajmy bezpośrednio na otrzymany e-mail, nie korzystajmy z numerów telefonów ani innych danych kontaktowych podanych w wiadomości e-mail. Sprawdzajmy też adresy e-mail z których otrzymujemy wiadomości, te z których korzystają oszuści mogą być łudząca podobne do oryginałów - poucza komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.