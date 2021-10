Biłgoraj. „Czternastki” dla emerytów i rencistów. ZUS zaprasza do telefonicznego kontaktu z ekspertem

- Tzw. czternastka to jednorazowe świadczenie dla osób, które na 31 października mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS, np. emerytury lub renty. Instytucja wypłaci czternastki w listopadzie, razem z comiesięcznymi emeryturami i rentami. Pierwsze wypłaty z terminem płatności na „1 dzień miesiąca” trafiły do uprawnionych osób z wyprzedzeniem, bo 1 listopada to dzień wolny od pracy – podkreśla Małgorzata Korba rzecznik ZUS w województwie lubelskim.