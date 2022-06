Biłgoraj. Policjanci uratowali życie kierowcy, który zasłabł za kierownicą

Do zdarzenia doszło 14 czerwca ok. godz. 23 na trasie Wólka Biska-Żary. Biłgorajska policja otrzymała zgłoszenie o potencjalnie pijanym kierowcy, który oplem wjechał do rowu. Na miejsce skierowano jednostkę z tarnogrodzkiego posterunku.

Przybyli na miejsce policjanci rozpoznali nieprzytomnego 39-latka. Wiedzieli, że choruje na cukrzycę, i to ona może być przyczyną utraty przytomności. Wezwali pogotowie i do jego przyjazdu monitorowali stan mężczyzny. Otrzymał odpowiednie leki i wkrótce się obudził.

Policji powiedział, że „w trakcie jazdy zrobiło mu się słabo, zjechał do rowu i chyba stracił przytomność, ponieważ nic więcej nie pamięta". Badanie wykazało, że w chwili zasłabnięcia i wypadku był trzeźwy. Znajduje się już pod opieką żony.

Na miejscu interweniowali dzielnicowy aspirant sztabowy Jacek Jonczak i starsza sierżant Alicja Rak. Fakt, że policjanci go znali i odpowiednio zareagowali, uchronił go od utraty zdrowia, a może i życia.