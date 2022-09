„Błędy w lekach” Zamojski Szpital Niepubliczny w międzynarodowej akcji

Na terenie placówki rozwieszane zostaną plakaty informujące pacjentów m.in. o potrzebie właściwego stosowania leków. Organizowane będą również spotkania edukacyjne dla personelu (jak to określono „zaangażowanego w proces farmakologii”). Edukowani zostaną także pacjenci oraz ich opiekunowie. Szczególnie zwrócona uwaga będzie na problem polifarmakoterapii. Chodzi o jednoczesne stosowanie wielu leków. Bywa, iż dzieje się to niewłaściwie, ze szkodą dla pacjentów. Nie tylko na to należy zwracać uwagę.

„Leki czasami powodują poważne szkody, jeśli są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, wydawane, podawane lub niedostatecznie monitorowane” – przypominają organizatorzy zamojskiej akcji. „Niebezpieczne praktyki lekowe i błędy w przyjmowaniu leków są główną przyczyną możliwych do uniknięcia szkód w opiece zdrowotnej na całym świecie. Błędy w lekach pojawiają się, gdy słabe systemy leczenia i czynniki ludzkie, takie jak zmęczenie, złe warunki środowiskowe lub braki personelu, wpływają na bezpieczeństwo procesu stosowania leków. Może to skutkować poważnymi obrażeniami pacjenta, niepełnosprawnością, a nawet śmiercią”.