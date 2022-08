Bloki przy Dolnej 3 Maja wracają do inwestycyjnej poczekalni. To już druga taka sytuacja

Spółka TKM Global Tomasz Księżopolski wycofała wniosek o umożliwienie budowy trzech bloków przy ul. Dolnej 3 Maja (na terenie gdzie funkcjonuje parking). Inwestycję chciała realizować z wykorzystaniem „lex deweloper” (specustawa ułatwiająca budownictwo wielorodzinne). - Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej stało się bezprzedmiotowe – informuje ratusz.

Deweloper złożył wniosek o umożliwienie budowy na początku lipca. Plany mówią o budowie trzech bloków. Łącznie miałyby powstać 133 mieszkania. Najwięcej w budynku B – 52, najmniej w C – 35. Powierzchnia lokali wahałaby się od 25 metrów kwadratowych do 125 m kw.

W wszystkich budynkach mogłoby zamieszkać – szacunki projektanta – 251 osób.

To było drugie podejście TKM Global Tomasz Księżopolski do inwestycji przy Dolnej 3 Maja. Podobny wniosek wpłynął do ratusza pod koniec maja 2021 r. Ale został – tak samo jak obecny – wycofany przez dewelopera zanim trafił pod obrady Rady Miasta Lublin.