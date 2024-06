Bogdanka LUK ogłosiła dwa pierwsze transfery przed sezonem. Do lubelskiego klubu dołączy duet siatkarzy Trefla Gdańsk

– Ofensywne walory Mikołaja powszechnie budzą strach u rywali – mówi Maciej Krzaczek, wiceprezes klubu. – To siatkarz, który doskonale rozumie, że sportową dojrzałość osiąga się poprzez umacnianie zalet i niestrudzone poszukiwanie przestrzeni, w których można czerpać z rezerw. Każdy sezon czyni go silniejszym. To zawodnik, który nie przestaje się rozwijać i dołożymy wszelkich starań, by w naszym klubie wykonał kolejny imponujący skok, choć już teraz jest jednym z najlepszych w PlusLidze – dodaje.