Burmistrz Kazimierza Dolnego z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa

Informowaliśmy o tym 1 września. W Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym stwierdzono zakażenie u zastępcy burmistrza.

Artur Pomianowski, gdy tylko dowiedział się o zakażeniu u swojego współpracownika profilaktycznie zdecydował się na zamknięcie urzędu. Niestety, u włodarza Kazimierza Dolnego potwierdzono zakażenie.

- Moja sytuacja niech będzie dla wszystkich z Was Drodzy Państwo ostrzeżeniem, bo nigdy nie wiadomo czy ten przeklęty wirus nie da się we znaki - apeluje do mieszkańców Artur Pomianowski.