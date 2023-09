Burze narobiły szkód. Ponad 400 interwencji straży pożarnej w województwie lubelskim

Podczas burzy zostało uszkodzonych 18 dachów na budynkach mieszkalnych, 19 na gospodarczych, 10 linii energetycznych, a także interweniowaliśmy do 3 pożarów od wyładowań atmosferycznych: w jednym przypadku było to drzewo, a w dwóch budynki gospodarcze - poinformował mł. kpt. mgr Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W środę (30 sierpnia) do godzin porannych strażacy interweniowali 436 razy, głównie wezwania dotyczyły powalonych drzew, gałęzi na drogach. Mundurowi przeważnie wyjeżdżali do usuwania drzew ze szklaków komunikacyjnych, takich zgłoszeń było 366 w całym województwie lubelskim. Nawałnica uszkodziła też 13 pojazdów.

We wtorek wieczorem (29 sierpnia) w województwie lubelskim rozpoczęły się burze. Noc była niespokojna dla mieszkańców regionu, spowodowały to ciągłe wyładowania piorunów i grzmoty. Potężne nawałnice były wcześniej zapowiadane przez meteorologów oraz ostrzegał przed nimi Alert RCB.

W rejonie Chełma jest to 3,8 tys. osób, Białej Podlaskiej – 2,4 tys., Radzynia Podlaskiego – 1,9 tys., Puław – 900.

- Najgorsza sytuacja miała miejsce w rejonach energetycznych Chełma, Białej Podlaskiej, Radzynia oraz Puław. Nasze służy całą noc pracowały przy usuwaniu uszkodzeń. Głównie były to drzewa i gałęzie, które pozrywały linie energetyczne. W środę rano (30 sierpnia) na Lubelszczyźnie bez prądu pozostawało 13 tys. odbiorców - przekazał Karol Łukasik, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja.

Wielu mieszkańców regionu nadal pozostaje bez prądu. W szczytowym momencie, który przypadał na godz. ok. 22:00-23:00 (29 sierpnia) ograniczenia w dostępie do prądu występowały w 43 tys. gospodarstwach domowych.

- Nasze służy cały czas naprawiają, lokalizują awarię, usuwają połamane drzewa, tak aby jak najszybciej doprowadzić prąd do wszystkich naszych odbiorców. Prosimy o cierpliwość mieszkańców, wszystkie nasze siły są postawione w gotowości do naprawiania awarii i przywracania dostępu do energii elektrycznej - mówił rzecznik prasowy PGE Dystrybucja.

Karol Łukasik powiedział, że prąd do wszystkich dziś powinien trafić. Prawdopodobnie drobne awarie pozostaną na jutro, ale ma nadzieję, że będzie to bez ograniczeń w dostępie do energii dla mieszkańców.