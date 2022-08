Byki z Leszna postraszyły, ale Motor Lublin przypieczętował awans do półfinału PGE Ekstraligi (ZDJĘCIA)

W rundzie zasadniczej leszczynianie w pierwszych biegach byli kompletnie pogubieni i szybko stracili szansę na korzystny rezultat. W niedzielę zdecydowanie lepiej przygotowali się do jazdy po lubelskim owalu i biegowe zwycięstwa niespodziewanie odnieśli David Bellego oraz Damian Ratajczak w wyścigu młodzieżowców. Żużlowcy Motoru dopiero po czwartym biegu, wygranym 4:2, wyszli na prowadzenie.

W pierwszej serii startów najpewniej wyglądali Jarosław Hampel oraz Dominik Kubera. Sporo zmian w ustawieniach motocykla czekało natomiast wolnego na starcie i dystansie Mikkela Michelsena. Z kolei menedżera Unii, Piotra Barona zapewne najbardziej martwił Jason Doyle. Australijczykowi brakowało prędkości w inauguracyjnym wyścigu i na ostatnim wirażu minął go Maksym Drabik.

Lubelska publiczność ucichła po starcie do piątego biegu. Spod taśmy świetnie wyszli Bellego oraz Jaimon Lidsey i goście sensacyjnie wyszli na 5:1. Za ich plecami okazji do ataku szukali Drabik i Kubera. Pierwszy z nich na drugim okrążeniu chciał zaatakować po wewnętrznej, ale miał problem ze złożeniem się w łuk, zahaczył jeszcze o rywala i wyprostowało mu motocykl. Drabik spowodował upadek Kubera i sam także wjechał w bandę. Na szczęście obaj lublinianie szybko wstali, ale do powtórki sędzia dopuścił tylko Kuberę. W powtórce Kubera nie dał rady się założyć na rywali i Unia wyszła na prowadzenie 16:14.