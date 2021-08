Centymetry decydowały o zwycięstwie na mecie 1. etapu 78. Tour de Pologne. Najszybszy w Chełmie był Niemiec Phil Bauhaus

Czesław Lang, najbardziej rozchwytywany człowiek na starcie wyścigu w Lublinie, podkreślał, że walka w tegorocznym Tour de Pologne na poważnie rozpocznie się już od pierwszego etapu. – Na początek mamy etap poważnej próby, przed kolarzami ponad 200 kilometrów po hopkach. Od początku należy być czujnym i uważnym, żeby przypadkowo nie stracić na pierwszym etapie – mówił w Lublinie dyrektor wyścigu.

Organizator narodowego wyścigu nie miał wątpliwości, że w gronie faworytów do zwycięstwa w tym roku jest Michał Kwiatkowski. – Będziemy za niego trzymać kciuki, ale chętnych do zwycięstwa jest wielu. Tour de Pologne co roku odkrywa nowe gwiazdy – dodał.

Ale po kolei. Tegoroczny wyścig rozpoczął się na placu Zamkowym w Lublinie, w pięknej scenerii kamienic Starego Miasta. Sygnał do startu honorowego dali włodarze miasta i regionu, a kolarzy wyruszających na trasę pierwszego etapu żegnali oklaskami licznie zgromadzeni mieszkańcy. Zawodnicy ulicami Lublina przejechali na ul. Zemborzycką i tam ruszyli ze startu ostrego.